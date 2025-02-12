В Украине стартует прием заявок на бюджетную субсидию для аграриев

С 12 февраля в Украине начинается прием заявок на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ссылаясь на слова главы ведомства Виталия Коваля.

Отмечается, чтобюджетная субсидия будет предоставляться тем аграриям, кто имеет в собственности и/или пользовании от 1 до 120 га земель сельскохозяйственного назначения в размере 4 тыс. грн/га. Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр.

В 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, кто не получал ее в 2024 году.

Напомним:

В конце декабряминистр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль совместно с председателем правления "Укрфинжитло" Евгением Мецгером обсудили запуск программы доступной ипотеки "еОселя" для аграриев.