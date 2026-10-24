В Україні прогнозують дефіцит свинини і нове подорожчання через чуму

Втрата поголів'я через африканську чуму свиней може приблизно за рік спричинити дефіцит тварин для переробки та зростання закупівельних цін значно вище 100 грн за кілограм живої ваги.

Такий прогноз оприлюднила асоціація "М'ясної галузі".

За оцінкою її аналітиків, скорочення поголів'я позначиться як на м'ясопереробниках, так і на споживачах, для яких м'ясо може суттєво подорожчати. Прогноз понад 100 грн/кг стосується саме закупівлі живих свиней, а не роздрібної ціни свинини.

Наразі ситуація в регіонах відрізняється. За даними асоціації, у місцевостях зі спалахами АЧС зберігається надлишок пропозиції свиней і триває зниження закупівельних цін. Однак подальша втрата тварин, на думку аналітиків, загрожує дефіцитом у майбутньому.

На найближчий тиждень, 26 жовтня – 1 листопада, асоціація прогнозує закупівельні ціни на рівні 72–73 грн/кг живої ваги. Середня ціна зросла на 4 грн/кг.

Для польського ринку асоціація наводить орієнтир 4,36 злотого за кілограм живих свиней. У Німеччині ціна на напівтуші кондиційних свиней очікується на рівні 1,40 євро/кг без ПДВ.

Нагадаємо:

У вересні 2026 року продукти харчування та безалкогольні напої в Україні подорожчали на 1,9% за місяць, за даними Держстату. Серед товарів, ціни на які зросли, були м'ясо та м'ясопродукти.