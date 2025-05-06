В Україні підробляли пестициди та агрохімікати у промислових масштабах – БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили діяльність злочинної групи, яка організувала повний цикл виготовлення підроблених пестицидів та агрохімікатів в промислових масштабах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Підпільні цехи працювали на території Черкаської, Полтавської та Закарпатської областей без жодних дозвільних документів.

Фігуранти виготовляли, зберігали та продавали під виглядом відомих брендів підроблені хімікати сільськогосподарського призначення й пестициди для захисту рослин, що містять у своєму складі отруйні речовини.

Знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та логотипи відомих світових брендів компаній-виробників використовували незаконно, чим завдали збитки правовласникам.

Детективи БЕБ спільно із прикордонниками Держприкордонслужби провели 24 обшуки на території Черкаської, Закарпатської та Полтавської областей, де фігуранти проводили незаконну діяльність та зберігали фальсифіковані агрохімікати.

Правоохоронці вилучили понад 5 000 каністр різної ємності з агрохімікатами, сировину та обладнання для виробництва та пакування, ручні принтери для маркування, інструкції для змішування речовин-складників та хімічних препаратів, чорнові записи, готівку тощо.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 30 млн грн.

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