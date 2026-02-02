"Мотор Січ" докапіталізовують щоб релокувати виробництво

Держава збільшує статутний капітал АТ "Мотор Січ" більш ніж на пів мільярда гривень у зв'язку з масштабним проєктом релокації та відновлення виробничих потужностей підприємства.

Про це пише запорізьке видання Акцент.zp.ua.

АТ Мотор Січ здійснює додаткову емісію акцій загальною номінальною вартістю 524,54 млн грн. Це суттєво перевищує нинішній статутний капітал компанії, який становить 280,53 млн грн, говориться у публікації.

Випуск уже зареєструвала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення відбувається без публічної пропозиції. Номінальна вартість однієї акції залишається незмінною — 135 грн. У межах додаткової емісії буде випущено 3,89 млн акцій, тоді як раніше їх було 2,08 млн.

Торгівлю акціями підприємства на біржі зупинили ще у 2018 році після спроби продажу контрольного пакета китайській компанії Skyrizon.

До націоналізації найбільшим акціонером залишався президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, якого у 2022 році затримали за підозрою у співпраці з державою-агресором.

У листопаді 2022 року рішенням військового керівництва країни "Мотор Січ" разом з іншими стратегічними підприємствами передали в управління Міністерство оборони України на період воєнного стану.

Наприкінці 2025 року уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з часткового дублювання та релокації виробництва "Мотор Січі". Йдеться про нове будівництво, реконструкцію та ремонт інфраструктури підприємства, зокрема у більш безпечних регіонах.

Фінансування проєкту передбачено за рахунок власних коштів підприємства, включно з тими, що надійдуть від збільшення статутного капіталу. Координатором визначено Міноборони, а до реалізації залучені також обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

"Мотор Січ" історично був одним із провідних світових виробників авіаційних і вертолітних двигунів, а також промислових газотурбінних установок, постачаючи продукцію до понад 100 країн", – зазначає Акцент.zp.ua.

Сайт пише, що "Мотор Січ" регулярно перебуває під обстрілами рф і за період війни загинули більше двох десятків працівників підприємства.

"Докапіталізація — це спосіб дати підприємству "живі" гроші без кредитів. Держава фактично збільшує статутний капітал компанії, випускаючи нові акції, які переходять у державну власність. Отримані кошти компанія може спрямувати на великі інвестиційні витрати", – зазначено у публікації.

Релокація виробництва включає будівництво або підготовку нових виробничих майданчиків, перевезення та монтаж складного обладнання, створення нової інженерної інфраструктури та запуск виробництва без зупинки критичних оборонних замовлень.

Додаткова емісія акцій — це фінансовий механізм, який дозволяє профінансувати перенесення та дублювання потужностей стратегічного оборонного виробника без залучення комерційних позик і без навантаження боргами.

"У ширшому сенсі йдеться не просто про підтримку підприємства, а про збереження критичних технологій і безперервність виробництва двигунів для авіації та військової техніки в умовах війни", – пояснює сайт.

