На Івано-Франківщині з'явиться новий індустріальний парк

Новий індустріальний парк "Бурштин" буде створено на території міста Бурштин Івано-Франківської області.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Рішення про включення цього парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків уряд ухвалив на засіданні 28 лютого. Цьогоріч це третій парк, який внесено до Реєстру індустріальних парків.

Ініціатором створення цього парку є Бурштинська міська рада.

Загальна площа індустріального парку становить 20,4535 га, а його діяльність спрямована на розвиток переробної промисловості та суміжних сфер. Очікується створення до 1000 робочих місць у таких галузях:

текстильне виробництво;

виробництво харчових продуктів;

виробництво одягу;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру – "Перший еко-індустріальний парк", "СІГМА Парк Яричів", Rivne industrial park, "Малин-Захід".