На Ивано-Франковщине появится новый индустриальный парк

Новый индустриальный парк "Бурштын" будет создан на территории города Бурштын Ивано-Франковской области.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Решение о включении этого парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков правительство приняло на заседании 28 февраля. В этом году это третий парк, который внесен в Реестр индустриальных парков.

Инициатором создания этого парка является Бурштынский городской совет.

Общая площадь индустриального парка составляет 20,4535 га, а его деятельность направлена на развитие перерабатывающей промышленности и смежных сфер. Ожидается создание до 1000 рабочих мест в таких отраслях:

текстильное производство;

производство пищевых продуктов;

производство одежды;

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;

изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;

производство машин и оборудования, н.в.и.у.;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

научно-техническая деятельность;

деятельность в сфере информации и электронных коммуникаций.

Напомним:

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра - "Первый эко-индустриальный парк", "СИГМА Парк Ярычев", Rivne industrial park, "Малин-Запад".