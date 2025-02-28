Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

На Ивано-Франковщине появится новый индустриальный парк

Алена Кириченко — 28 февраля, 16:52
На Ивано-Франковщине появится новый индустриальный парк

Новый индустриальный парк "Бурштын" будет создан на территории города Бурштын Ивано-Франковской области.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Решение о включении этого парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков правительство приняло на заседании 28 февраля. В этом году это третий парк, который внесен в Реестр индустриальных парков.

Инициатором создания этого парка является Бурштынский городской совет.

Общая площадь индустриального парка составляет 20,4535 га, а его деятельность направлена на развитие перерабатывающей промышленности и смежных сфер. Ожидается создание до 1000 рабочих мест в таких отраслях:

  • текстильное производство;
  • производство пищевых продуктов;
  • производство одежды;
  • обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;
  • изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;
  • производство машин и оборудования, н.в.и.у.;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  • научно-техническая деятельность;
  • деятельность в сфере информации и электронных коммуникаций.

Напомним:

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра - "Первый эко-индустриальный парк", "СИГМА Парк Ярычев", Rivne industrial park, "Малин-Запад".

Минэкономики

Последние новости