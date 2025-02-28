На Ивано-Франковщине появится новый индустриальный парк
Новый индустриальный парк "Бурштын" будет создан на территории города Бурштын Ивано-Франковской области.
Об этом сообщило Министерство экономики.
Решение о включении этого парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков правительство приняло на заседании 28 февраля. В этом году это третий парк, который внесен в Реестр индустриальных парков.
Инициатором создания этого парка является Бурштынский городской совет.
Общая площадь индустриального парка составляет 20,4535 га, а его деятельность направлена на развитие перерабатывающей промышленности и смежных сфер. Ожидается создание до 1000 рабочих мест в таких отраслях:
- текстильное производство;
- производство пищевых продуктов;
- производство одежды;
- обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;
- изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;
- производство машин и оборудования, н.в.и.у.;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- научно-техническая деятельность;
- деятельность в сфере информации и электронных коммуникаций.
Напомним:
Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра - "Первый эко-индустриальный парк", "СИГМА Парк Ярычев", Rivne industrial park, "Малин-Запад".