Аналітики з’ясували, які вакансії стали за час війни найбільш оплачуваними

У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника.

Такі дані OLX Робота.

Команда платформи для пошуку роботи в Україні проаналізувала, як змінився ринок праці за чотири роки.

Для цього порівняли топ-5 вакансій із найвищою медіанною зарплатою та топ-5 найбільш затребуваних серед роботодавців за кількістю оголошень на платформі у серпні 2022 та серпні 2026 років.

За даними платформи, в серпні 2022 року цей перелік відкривала вакансія далекобійника із медіанною зарплатою в 40 000 гривень. Майстер з ремонту та фасадник отримували по 30 000 гривень, а рієлтор та рихтувальник — 27 500 гривень.

У серпні 2026 року найбільш оплачуваною була вакансія керівника відділу продажів — 110 000 гривень. До топ-5 також увійшли: штукатур (медіанна зарплата — 80 000 гривень), фасадник (70 000 гривень), плиточник (70 000 гривень)та муляр (65 000 гривень).

"За чотири роки позиції в рейтингу стали займати переважно робітничі професії. Вакансія фасадника втрималася на третьому місці, а медіанна зарплата тут зросла на 40 000 грн", – говориться у повідомленні.

У серпні 2022 року роботодавці найбільше шукали кандидатів на посаду водія (4 468 оголошень), медіанна зарплата якого становила 23 000 гривень.

До рейтингу тоді також потрапили такі вакансії: продавець: (4 340 оголошень, медіанна зарплата — 10 700 грн), менеджер з продажу (2 319 оголошень, 16 500 грн), швачка, кравець (2 121 оголошення, 15 000 грн), кухар (2 120 оголошень, 12 500 грн).

Через 4 роки, у серпні 2026, рейтинг очолила вакансія продавця (9 306 оголошень) з медіанною зарплатою в 24 200 грн. Водій (8 331 оголошення) опинився на другому місці, а його медіанна зарплата зросла до 40 000 грн.

Третє місце закріпилося за вакансією різноробочого: 5 011 оголошень, медіанна зарплата — 30 000 грн. Четверте за вантажником: 4 848 оголошень, медіанна зарплата — 28 500 грн.

Пʼяте місце, як і у 2022 році, посів кухар (3 384 оголошення), медіанна зарплата якого склала 29 250 грн.

Дослідження показує, що за чотири роки змінилися не лише рівні оплати праці, а й структура попиту на працівників. У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника.

Водночас серед найбільш затребуваних вакансій стабільно залишилися продавці, водії та кухарі, але до них додалися різноробочі та вантажники.

Загалом дані свідчать про зростання медіанних зарплат для найбільш затребуваних і оплачуваних вакансій та посилення попиту на фахівців робітничих професій. Це відображає зміни, які відбулися на ринку праці України за останні чотири роки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за рік помітно зріс попит на будівельників на сході та півдні України, у той час, як у західних та центральних містах показники переважно зменшились.

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