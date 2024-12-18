"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд на новорічні свята
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АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд з Києва до Львова на Різдво та Новорічні свята.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня о 06:51 та прибуватиме до Львова о 13:23.
В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10.
Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.
"Квитки - вже в продажу в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті, в чат-ботах та касах вокзалів", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" запускає шість додаткових рейсів на Різдво та Новорічні свята
- поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.
- поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
- поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.
- поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
- поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
- поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.