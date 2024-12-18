"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд на новорічні свята

АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд з Києва до Львова на Різдво та Новорічні свята.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня о 06:51 та прибуватиме до Львова о 13:23.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

"Квитки - вже в продажу в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті, в чат-ботах та касах вокзалів", - додали в пресслужбі.

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