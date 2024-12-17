"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята

Для зручності пасажирів під час Різдвяних та Новорічних свят, "Укрзалізниця" запускає шість додаткових рейсів, аби забезпечити комфортні подорожі для українців під час святкового сезону.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram

Деталі: Нові поїзди дозволять пасажирам зручно дістатися до рідних та зустріти свята у колі близьких.

Дослівно: "Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами".

Деталі: Там опублікували наступний графік відправлення поїздів:

поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.

поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

В пресслужбі повідомили, що квитки вже доступні у мобільному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.

Українська правда