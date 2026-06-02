У травні за програмою медгарантій сплачено понад 16,1 мільярда гривень

У травні 2026 року НСЗУ сплатила понад 16,1 мільярда гривень за програмою медичних гарантій, у тому числі — відшкодування вартості лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Про це інформує Національна служба здоров'я України.

Зокрема, у травні сплачено 1,2 млрд грн — за надання екстреної медичної допомоги, 2,3 млрд грн — за надання первинної медичної допомоги, понад 11,7 млрд грн — за надання спеціалізованої медичної допомоги та 884 млн грн — аптечним закладам за програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Із загальної суми оплат спеціалізованої медичної допомоги 5,3 млрд грн спрямовано закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги травня, оплата яких здійснюється за глобальною ставкою та 5,9 млрд грн — закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги квітня, оплата яких здійснюється за пролікований випадок.

Також 257 млн грн сплачено за пакетом "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій" та 171 млн грн — за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії".

У межах пакету "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій" суми оплат НСЗУ у травні у Одеській області складає 53 млн грн, у Харківській — 49 млн грн, Херсонській — 43 млн грн, Сумській — 35 млн грн

Запорізька область отримала 32 млн грн, Миколаївська — 15 млн грн, Дніпропетровська — 9 млн грн, Донецька — 9 млн грн, Чернігівська — 7 млн грн.

"Своєчасна оплата медичних послуг та відшкодування вартості лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" забезпечують безперервність надання медичної допомоги та доступ пацієнтів до необхідного лікування по всій країні, зокрема в регіонах, які працюють в умовах підвищених безпекових ризиків", – зазначили у відомстві.

