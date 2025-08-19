Урожай гречки в Росії рухнув до мінімуму за шість років

У 2025 році збір гречки в Росії знизиться на 35% рік до року — до 788 тисяч тонн, що стане найменшим показником з 2019 року.

Про це пише The Moscow Times.

Посівні площі під гречку у РФ у 2025 році склали лише 733,4 тисячі гектарів, що є найнижчим рівнем за останні 22 роки.

За словами директора аналітичного центру "ПроЗерно" Володимира Петриченка, падіння виробництва гречки найпомітніше серед усіх зернових культур: 32% проти 5% по всьому зерну.

Основна причина — тривало низькі ціни: тонна гречки коштує 23–24 тисячі рублів, а гречихи — 16 тисяч рублів. "Для виробника це близько до катастрофи. При таких цінах вирощувати гречку надзвичайно невигідно", — зазначив Петриченко.

Водночас споживання гречки в Росії досягло історичного максимуму — 3,47 кг на людину на рік, через подорожчання продуктів і заміщення їх дешевими вуглеводами.

Аналітики "АБ-Центра" не прогнозують подальшого зростання попиту. За їхніми оцінками, виробництво перевищує споживання на 11%, а експортувати гречку крім Китаю складно. Минулого року до КНР було вивезено 280 тисяч тонн.

Посівні площі скоротилися у всіх основних регіонах — Алтай, Башкортостан, Орловська та Новосибірська області. Ринок, за прогнозом Петриченка, у 2025 році буде споживати накопичені запаси гречки, які складають близько 700 тисяч тонн.