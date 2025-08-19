Урожай гречки в Росії рухнув до мінімуму за шість років

В 2025 году сбор гречки в России снизится на 35% год к году - до 788 тысяч тонн, что станет наименьшим показателем с 2019 года.

Об этом пишет The Moscow Times.

Посевные площади под гречиху в РФ в 2025 году составили лишь 733,4 тысячи гектаров, что является самым низким уровнем за последние 22 года.

По словам директора аналитического центра "ПроЗерно" Владимира Петриченко, падение производства гречки заметно среди всех зерновых культур: 32% против 5% по всему зерну.

Основная причина - длительно низкие цены: тонна гречихи стоит 23-24 тысячи рублей, а гречихи - 16 тысяч рублей. "Для производителя это близко к катастрофе. При таких ценах выращивать гречку чрезвычайно невыгодно", - отметил Петриченко.

В то же время потребление гречки в России достигло исторического максимума - 3,47 кг на человека в год, из-за подорожания продуктов и замещения их дешевыми углеводами.

Аналитики "АБ-Центра" не прогнозируют дальнейшего роста спроса. По их оценкам, производство превышает потребление на 11%, а экспортировать гречку кроме Китая сложно. В прошлом году в КНР было вывезено 280 тысяч тонн.

Посевные площади сократились во всех основных регионах - Алтай, Башкортостан, Орловская и Новосибирская области. Рынок, по прогнозу Петриченко, в 2025 году будет потреблять накопленные запасы гречки, которые составляют около 700 тысяч тонн.