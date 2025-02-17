"Укрзалізниця" спростила вимоги до участі в закупівлях компанії

"Укрзалізниця" вирішила більше не застосовувати при закупівлях вимоги щодо залізничного призначення продукції та суттєво обмежило перелік номенклатур товарів, що підлягають інспекторському контролю.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що раніше приблизно чверть всієї номенклатури, що її купувала компанія, мала позначку "продукція залізничного призначення", це вимагало проходження спеціальної процедури постановки на виробництво. Це суттєво ускладнювало участь у тендерах, а також створювало значні корупційні ризики.

Як повідомляють в УЗ, тепер перелік продукції, яка вимагатиме інспекторського контролю, скорочено до 47 найменувань. До всієї іншої номенклатури ці вимоги більше застосовуватися не будуть.

"По суті, для переважної більшості позицій ми перенесли етап контролю якості з кваліфікації учасників вже на стадію поставки, оскільки насамперед нас цікавлять не довідки, якими штучно обмежували конкуренцію, а якість поставленої нам продукції", – зазначив директор із закупівель "Укрзалізниці" Олександр Наход.

Новий перелік продукції, що підлягає постановці на виробництво та інспекторському контролю, буде оприлюднено на сайті компанії. Протягом найближчих тижнів будуть внесені зміни до стандартної тендерної документації та почнуться оголошення зі зміненими вимогами по конкретних предметах закупівлі.

Повідомляється, наступним кроком буде значне скорочення переліку продукції, що вимагає умовного номера.

Нагадаємо:

Регіональна філія "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" 31 грудня за результатами тендеру замовила ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання "Імпульс" роботи для будівництва євроколії Чоп-Ужгород вартістю 244 млн грн.