"Укрзалізниця" повідомила про зміни у графіку руху поїздів

Після нічних ударів Росії по містам України "Укрзалізниця" тимчасово обмежила курсування поїздів до та зі станції Дніпро-Головний для деяких поїздів, між Дніпром і Запоріжжям — переважно автобусні трансфери.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Після нічного обстрілу в місті Запоріжжя були перебої зі світлом, але приміські поїзди вийшли в рейси. Можливі затримки до години, скасувань немає", – говориться у повідомленні.

Тимчасово обмежене курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

• №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

• №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

• №6 Ясіня — Запоріжжя

• №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

На Харківщині від Лозової до Краматорська пасажирів доправляють автобусними трансферами.

Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон обов'язково дочекається пересадки, регіональні експреси ізюмського напрямку ідуть за розкладом, зазначає УЗ.

На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На Чернігівщині ніжинському напрямку приміське сполучення — за адаптованими графіками.

На Херсонщині рух організовуємо з урахуванням безпекової ситуації.

"Будь ласка, стежте за push-сповіщеннями в застосунку УЗ та оголошеннями на вокзалах і в поїздах", – радить УЗ.

Нагадаємо:

Уночі Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині та влучила у електровоз.

На світанку 28 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро, в місті лунали вибухи, виникла пожежа.

У ніч на 28 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття та подавлення 96 дронів.