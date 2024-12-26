"Укрзалізниця" додає десятки вагонів для поїздок на свята: на які рейси
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АТ "Укрзалізниця" додасть 52 вагони до поїздів по всій країні, щоб забезпечити попит українців на поїздки на свята.
Про це повідомляє пресслужба компанія.
Зокрема одразу п’ять вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.
Додаткові вагони також додано до складу поїздів:
- № 81/82 Київ – Ужгород,
- № 95/96 Київ – Рахів,
- № 39/40 Запоріжжя – Солотвино,
- № 127/128 Запоріжжя – Львів,
- № 121/122 Миколаїв – Київ та інших.
Зазначається, що разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.
Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" запускає шість додаткових рейсів на Різдво та Новорічні свята
- поїзд №159/160 Київ – Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.
- поїзд №291/292 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
- поїзд №168/167 Одеса – Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.
- поїзд №265/266 Київ – Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
- поїзд №249/250 Київ – Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
- поїзд №235/236 Київ – Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.