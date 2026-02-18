"Нова пошта" почала одягати працівників в екзоскелети

"Нова пошта" запустила пілот із використанням працівниками екзоскелетів Hypershell в операційних процесах на терміналах і в депо.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

"Мета – зробити роботу безпечнішою, ефективнішою та зменшити фізичне навантаження на працівників. У межах пілоту працівники випробовують чотири моделі екзоскелетів", - йдеться у повідомленні.

Кейс екзоскелета HyperShell Фото: Нова пошта

Зазначається, що пристрої допомагають під час повторюваних рухів — присідань, підйомів, ходьби та розворотів — і можуть брати на себе до 30% фізичних зусиль.

У компанії очікують, що це зменшить втому та дозволить підтримувати стабільний темп роботи протягом зміни.

За словами R&D директора "Нової пошти" Євгенія Хоменко, екзоскелети можуть стати корисним рішенням для ділянок, де повноцінну автоматизацію впровадити складно, і водночас допоможуть покращити операційні процеси.

