"Укрпошта" проводитиме аукціони невручених посилок в ще 6 регіонах

Аукціони невручених посилок відтепер проводитимуть також у Львові, Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі та Хмельницькому.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Що відбувається, коли ви не забираєте свої посилки? Вони пів року вилежуються на складах "Укрпошти", і якщо про них ніхто не згадає, відправляються на аукціони згідно із законодавством. Ми обʼєднуємо посилки в лоти зі 100 одиниць, видаляємо адресну інформацію й рандомно формуємо для аукціону. Ні ви, ні "Укрпошта" до моменту купівлі не знають що там", – пояснили в компанії.

Зазначається, що в цих лотах можна віднайти від смартфонів та планшетів до лімітованих книжок.

Нагадаємо:

В травні 2024 року "Укрпошта" оголосила, що впроваджує міжнародні практики щодо поводження з поштовими відправленнями, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.