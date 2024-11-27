“Укрнафта” фіксує збільшення підробок талонів на пальне

"Укрнафта" останнім часом фіксувала випадки підробки талонів на пальне.

Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Останнім часом ми помітили збільшення кількості фальшивих талонів на пальне.

Ці підробки можуть відрізнятися за рівнем поліграфії, способом продажу й доставлення, а також мати недійсні штрих-коди або це можуть бути оригінальні талони, реалізовані повторно після закінчення терміну дії», – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути шахрайства, наголошують в «Укрнафті», купувати талони потрібно лише через ТОВ «Укрнафта-Постач» або у мобільному застосунку UKRNAFTA для фізичних осіб.

У компанії також наголосили, що аби не потрапити на шахраїв, краще не купувати талони через сумнівні сайти, у невідомих осіб, за підозріло низькими цінами, а також з рук чи через оголошення.

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