"Укрнафта" сообщила о дополнительной добыче нефти и газа благодаря гидроразрыву пласта

"Укрнафта" активно осуществляет операции по интенсификации добычи с привлечением сторонних подрядчиков, благодаря чему дебит на обработанных скважинах уже вырос в 4,2 раза, а дополнительная добыча составила почти 13 тыс. тонн нефти и более 6 млн куб м газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Одним из самых эффективных методов интенсификации является гидроразрыв пласта (ГРП). После его применения возрастает проницаемость пластов, а производительность скважин повышается", - указано в сообщении.

Часть операций проводят привлеченные партнеры. В частности, из 35 запланированных скважинных операций по ГРП внешний подрядчик провел 33 ГРП на востоке и западе Украины. Более 20 скважин уже работают.

"На более чем 90% объектов достигнуто проектных показателей дополнительной добычи, а успешность составляет 92%. В целом совокупный дебит вырос в 4,2 раза, с 71,8 до 303,7 тонн в сутки", - отметил директор "Укрнафта" Сергей Корецкий.

В компании также добавили, что в первом полугодии 2025 года внешний подрядчик запланировал 30 дополнительных ГРП.

Напомним:

Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - с начала года наростили добычу газа на 6%.