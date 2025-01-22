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Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок: причина

Віктор Волокіта — 22 січня, 14:01
Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок: причина
Інфагро

Українські виробники сиру опинилися перед загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту через вельми ймовірне зростання імпорту.

Про це повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Основна причина зростання імпорту сиру - диспаритет цін на товар українського та європейського виробництва. Імпортний сир значно дешевший за вітчизняний", - пояснили аналітики.

На їхню думку, врятувати ситуацію можуть два фактори: зниження цін українськими сироварами або суттєва девальвація гривні.

Перший варіант малоймовірний, виробники вже відвикли від використання такого інструменту стимулювання продажу. Дешевше 300 грн/кг навіть традиційні сири продавати найближчим часом не будуть. А ось обвал курсу гривні дуже навіть може статися, з огляду на війну і поточний стан економіки, вважають експерти.

"Це припущення на майбутнє, а зараз спостерігаємо грудневе зростання імпорту сирів із категорії сичужних (жорсткі, напівжорсткі, білі) одразу на 50% порівняно з груднем 2023 року до 4,6 тис. тонн. Постачання європейських плавлених сирів в аналогічному порівнянні збільшилося на 28% до понад 500 тонн", - повідомили аналітики й додали, якщо й далі тренд високого імпорту збережеться, це означає, що європейські сири займуть половину загального продажу сиру в Україні.

Нагадаємо:

В Україні дорожчають молочні продукти. Це пов'язано зі зростанням цін на сировину та витрат на виробництво.

сир

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