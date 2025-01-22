Українські виробники сиру можуть втратити внутрішній ринок: причина

Українські виробники сиру опинилися перед загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту через вельми ймовірне зростання імпорту.

Про це повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Основна причина зростання імпорту сиру - диспаритет цін на товар українського та європейського виробництва. Імпортний сир значно дешевший за вітчизняний", - пояснили аналітики.

На їхню думку, врятувати ситуацію можуть два фактори: зниження цін українськими сироварами або суттєва девальвація гривні.

Перший варіант малоймовірний, виробники вже відвикли від використання такого інструменту стимулювання продажу. Дешевше 300 грн/кг навіть традиційні сири продавати найближчим часом не будуть. А ось обвал курсу гривні дуже навіть може статися, з огляду на війну і поточний стан економіки, вважають експерти.

"Це припущення на майбутнє, а зараз спостерігаємо грудневе зростання імпорту сирів із категорії сичужних (жорсткі, напівжорсткі, білі) одразу на 50% порівняно з груднем 2023 року до 4,6 тис. тонн. Постачання європейських плавлених сирів в аналогічному порівнянні збільшилося на 28% до понад 500 тонн", - повідомили аналітики й додали, якщо й далі тренд високого імпорту збережеться, це означає, що європейські сири займуть половину загального продажу сиру в Україні.

Нагадаємо:

В Україні дорожчають молочні продукти. Це пов'язано зі зростанням цін на сировину та витрат на виробництво.