Українські підприємиці зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу: суми та умови

В Україні відкрито набір підприємиць на новий сезон національного жіночого акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу". Українські підприємиці зможуть отримати грантову допомогу на загальну суму 6 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Програма орієнтована на дійсних підприємиць, які прагнуть трансформувати свій бізнес, — від базових цифрових процесів до стратегічної автоматизації та виходу на нові ринки.

За словами очільника відомства, за два сезони до національного акселератора "Відважна" приєдналося 8 000 жінок, з них 49 підприємиць залучили гранти на загальну суму 6,5 млн грн на розвиток власної справи.

В новому сезоні до участі запрошуються:

власниці малого та середнього бізнесу;

підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій;

жінки, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.

Навчання відбуватиметься у двох форматах:

Національний лекторій — онлайн-лекції від провідних експертів цифрової трансформації. Програма передбачає інтерактивні заняття, запитання й відповіді, розбір кейсів, що допоможуть учасницям одразу застосовувати знання у власному бізнесі. Долучитися до лекторію зможуть усі охочі, заповнивши заявку.

Поглиблений лекторій — інтенсивна програма, спрямована на цифровий розвиток бізнесу та індивідуальну менторську підтримку. Відбір до участі відбувається на конкурсній основі та передбачає обов’язкове проходження тесту на визначення цифрової зрілості й подання мотиваційного листа.

Навчання триватиме 14 тижнів та поєднуватиме теоретичні модулі, практичні завдання й менторські зустрічі. У третьому сезоні освітня програма побудована на чотирьох ключових блоках: "Мислення цифрової ери", "Технології цифрової трансформації", "Безпека й цифрова інфраструктура" та "Управління цифровими змінами", повідомляють в Мінцифри.

Зазначається, що за результатами навчання 14 півфіналісток програми отримають по 300 000 гривень для масштабування та цифрової трансформації бізнесу.

Додатково три учасниці зможуть залучити по 100 000 гривень на розвиток своєї справи за умови проходження тесту на визначення цифрової зрілості бізнесу й подання фінальної презентації.

Крім цього, на Grand Pitch Day 10 фіналісток змагатимуться за головну винагороду — 1,5 мільйона гривень для подальшого зростання бізнесу та впровадження сучасних цифрових рішень.

Окремо для головної переможниці передбачено грант у розмірі 200 000 гривень на використання інструментів SendPulse протягом року.

Дедлайн подання — 17 вересня 2025 року, інформує Мінцифри.

Нагадаємо:

У 2024 році частка підприємств в Україні, які заснували жінки, серед усіх нових реєстрацій зросла до 27,5% проти 24,6% роком раніше.