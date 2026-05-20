Син медіамагната Руперта Мердока купує половину компанії Vox Media

Джеймс Мердок через компанію Lupa Systems купує приблизно половину компанії Vox Media, що є значним розширенням присутності в американських ЗМІ для молодшого сина гіганта медіабізнесу Руперта Мердока.

Про це пише The New York Times.

Угода охоплює мережу подкастів Vox Media, а також журнал "New York", який колись належав батькові пана Мердока.

Мердок наголошує, що він не прагне придбати "бізнес щоденних новин", а хоче більше "вдумливу журналістику, яка дійсно може говорити про культуру".

"Ми хочемо створити платформи, де дійсно дивовижні, талановиті люди можуть прийти і зробити найкращу роботу у своєму житті", – сказав він у інтерв'ю NYT.

"Ця угода є найбільшим придбанням для Мердока з того часу, як він та його родина уклали минулого року угоду на суму 3,3 мільяорда доларів, щоб вирішити болісну суперечку щодо контролю над своєю медіаімперією, до якої входять Fox News та News Corporation, материнська компанія The Wall Street Journal", – говориться у публікації.

Мердок залишив раду директорів News Corporation у 2020 році через розбіжності щодо напрямку розвитку компанії та виступив проти "постійного заперечення кліматичних змін" у деяких її ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи намагається він цього разу зробити щось свідомо відмінне від того, що робив його батько, Мердок відповів заперечно.

"Я просто намагаюся створити успішний бізнес", – запевняє Мердок. Він зазначив, що те, що раніше його батько був власником журналу New York, не має для нього особливого значення.

Американські ЗМІ повідомили, що Lupa Systems на завершальній стадії переговорів щодо придбання журналу "New York" та мережі подкастів Vox Media за суму в 300 мільйонів доларів або більше.

Ця угода є значною консолідацією в галузі цифрових медіа та означає потенційне повернення до легендарного бренду, який раніше належав Руперту Мердоку.

Десятиліття тому Vox Media, поряд із BuzzFeed та Vice Media, була на передовій цифрової журналістики. Ці компанії обіцяли докорінно змінити традиційне видавництво завдяки провокаційному контенту, витонченому аналізу даних та гучним заголовкам.

Однак складні умови на рекламних ринках, зміни в алгоритмах пошукових систем та посилення конкуренції змусили провести комплексну реструктуризацію портфеля активів, пише Art Threat.

Джим Банкофф, багаторічний генеральний директор і засновник Vox Media, дійшов висновку, що продаж окремих активів окремо приносить більший прибуток, ніж спроба продати всю компанію як єдине ціле.

"Це відображає загальне визнання в галузі того, що модель "об'єднання" — придбання декількох цифрових брендів для створення медіаконгломерату — вичерпала себе", – зазначає видання.

Нагадаємо:

Представники Демократичної та Республіканської партії США розкритикували ймовірне придбання Netflix студій та стрімінгового підрозділу Warner Bros Discovery за 72 мільярди доларів.