Українці за місяць зменшили витрати на нові авто: п’ять найпопулярніших марок

У листопаді 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Укравтопром.

Близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки TOYOTA – 1,631 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,052 млрд грн. На третьому місці VOLKSWAGEN – 945 млн грн. На моделі AUDI українці витратили 853 млн грн. – четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу MERCEDES-BENZ – 731 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили:

SKODA, RENAULT, LEXUS, LAND ROVER, PORSCHE.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023р.

Нагадаємо:

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.