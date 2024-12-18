Попит на нові авто на бензині в Україні впав на 24%
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У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.
До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- SKODA Octavia - 139 од.;
- HYUNDAI Tucson - 97 од.;
- RENAULT Duster - 90 од.;
- KIA Sportage - 84 од.;
- MAZDA CX5 - 82 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 549 од.;
- AUDI Q5 - 332 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 284 од.;
- RENAULT Megane - 262 од.;
- NISSAN Rogue - 247 од.