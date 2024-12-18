Попит на нові авто на бензині в Україні впав на 24%

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.

До ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

SKODA Octavia - 139 од.;

HYUNDAI Tucson - 97 од.;

RENAULT Duster - 90 од.;

KIA Sportage - 84 од.;

MAZDA CX5 - 82 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Бензиновими були 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери (6,8 тис. од.). Їх середній вік становив 10,5 років.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: