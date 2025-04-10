Українці найбільше придбали вживаних електрокарів з США: популярні моделі 2025 року

У першому кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік виживаних автомобілів з США, що поповнили український автопарк з січня по березень, становить 6 років.

В ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model Y - 1176 од.; TESLA Model 3 - 1119 од.; FORD Escape - 636 од.; JEEP Cherokee - 511 од.; NISSAN Rogue - 446 од.; VOLKSWAGEN Passat - 413 од.; CHEVROLET Bolt - 412 од.; BMW X3 - 384 од.; BMW X5 - 381 од.; TESLA Model S - 360 од.

Нагадаємо:

У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.