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Українці найбільше придбали вживаних електрокарів з США: популярні моделі 2025 року

Віктор Волокіта — 10 квітня, 09:00
Українці найбільше придбали вживаних електрокарів з США: популярні моделі 2025 року
Getty Images

У першому кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік виживаних автомобілів з США, що поповнили український автопарк з січня по березень, становить 6 років.

В ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. TESLA Model Y - 1176 од.;
  2. TESLA Model 3 - 1119 од.;
  3. FORD Escape - 636 од.;
  4. JEEP Cherokee - 511 од.;
  5. NISSAN Rogue - 446 од.;
  6. VOLKSWAGEN Passat - 413 од.;
  7. CHEVROLET Bolt - 412 од.;
  8. BMW X3 - 384 од.;
  9. BMW X5 - 381 од.;
  10. TESLA Model S - 360 од.

Нагадаємо:

У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.

авто Укравтопром

Укравтопром

Українці найбільше придбали вживаних електрокарів з США: популярні моделі 2025 року
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