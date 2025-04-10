Українці найбільше придбали вживаних електрокарів з США: популярні моделі 2025 року
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У першому кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО по 5%.
Середній вік виживаних автомобілів з США, що поповнили український автопарк з січня по березень, становить 6 років.
В ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 1176 од.;
- TESLA Model 3 - 1119 од.;
- FORD Escape - 636 од.;
- JEEP Cherokee - 511 од.;
- NISSAN Rogue - 446 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 413 од.;
- CHEVROLET Bolt - 412 од.;
- BMW X3 - 384 од.;
- BMW X5 - 381 од.;
- TESLA Model S - 360 од.
Нагадаємо:
У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.