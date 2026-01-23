Українці купили понад 81 тисячу нових авто у 2025 році: які моделі обирав бізнес та населення
У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. З цієї кількості 56,6 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 24,7 тис. придбали підприємства.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з 2024 роком, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 28%, а у корпоративному - зменшились на 2%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3061 од.;
- BYD Song Plus - 2903 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 2858 од.;
- HYUNDAI Tucson - 2042 од.;
- RENAULT Duster - 1602 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster - 3769 од.;
- SKODA Octavia - 1147 од.;
- SKODA Kodiaq - 827 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 821 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 756 од.
Нагадаємо:
В Україні у 2025 році автопарк поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024.