Українці купили понад 81 тисячу нових авто у 2025 році: які моделі обирав бізнес та населення

Віктор Волокіта — 23 січня, 10:09
У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. З цієї кількості 56,6 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 24,7 тис. придбали підприємства.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з 2024 роком, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 28%, а у корпоративному - зменшились на 2%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3061 од.;
  2. BYD Song Plus - 2903 од.;
  3. TOYOTA RAV-4 - 2858 од.;
  4. HYUNDAI Tucson - 2042 од.;
  5. RENAULT Duster - 1602 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. RENAULT Duster - 3769 од.;
  2. SKODA Octavia - 1147 од.;
  3. SKODA Kodiaq - 827 од.;
  4. TOYOTA Land Cruiser Prado - 821 од.;
  5. TOYOTA RAV-4 - 756 од.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році автопарк поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024.

