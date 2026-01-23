Українці купили понад 81 тисячу нових авто у 2025 році: які моделі обирав бізнес та населення

У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. З цієї кількості 56,6 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 24,7 тис. придбали підприємства.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з 2024 роком, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 28%, а у корпоративному - зменшились на 2%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3061 од.; BYD Song Plus - 2903 од.; TOYOTA RAV-4 - 2858 од.; HYUNDAI Tucson - 2042 од.; RENAULT Duster - 1602 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

RENAULT Duster - 3769 од.; SKODA Octavia - 1147 од.; SKODA Kodiaq - 827 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 821 од.; TOYOTA RAV-4 - 756 од.

Нагадаємо:

В Україні у 2025 році автопарк поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024.