Ударний безпілотник поцілив у мʼясокомбінат на Харківщині

Російський ударний безпілотник влучив по мʼясокомбінату у Богодухові, постраждали троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 18 квітня близько 11:00 ударний безпілотник, попередньо типу "Молнія", влучив по мʼясокомбінату у Богодухові. Унаслідок атаки троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції", – говориться у повідомленні.

Близько 11:30 російські війська завдали ще одного удару БпЛА, попередньо типу "Італмас", по селу Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучення пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Від вечора 17 квітня російські окупанти атакували Україну 219 безпілотниками, 190 із них сили ППО знешкодили, однак зафіксували влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Внаслідок нічної атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини без електропостачання залишилися 380 тисяч абонентів.

Цієї ночі Росія атакувала ударними БпЛА порт на Одещині: є ушкодження інфраструктури, але ніхто не загинув.