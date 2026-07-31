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РФ вдарила по відділенню Нової пошти на Вінниччині: восьмеро поранених

Артур Крижний — 31 липня, 12:10
РФ вдарила по відділенню Нової пошти на Вінниччині: восьмеро поранених
Фото: Винницька ОВА

Унаслідок російського удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області поранені восьмеро людей. Троє з них перебувають у реанімації.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Ще п'ятеро людей зазнали легких поранень. Спочатку Заболотна повідомляла про п'ятьох постраждалих, серед яких 19-річний хлопець у стані середньої тяжкості.

Фото: Винницька ОВА

На місці удару працюють екстрені служби. Офіційно сама Нова пошта поки не коментувала атаку по своєму відділенню.

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Нагадаємо:

30 липня російські війська атакували логістичний термінал Нової пошти.

24 липня росіяни зруйнували ще один склад компанії. За кілька днів до цього ракетного удару зазнав поштовий термінал на Харківщині.

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