Uber дозволили поглинути власника українського Glovo

Антимонопольний комітет України дозволив Uber отримати контроль над німецькою компанією Delivery Hero, якій належить український бізнес сервісу доставки Glovo.

Про це йдеться в рішення АМКУ.

Uber має отримати контроль через свою дочірню компанію Uber International Technologies II Corporation.

Про домовленість щодо придбання Delivery Hero Uber оголосила 16 липня. Компанія запропонувала акціонерам 41,5 євро за акцію, оцінивши весь акціонерний капітал Delivery Hero приблизно у $14,8 млрд.

За оголошеною у липні угоди, Uber мав отримати бізнес Delivery Hero у 50 країнах, зокрема Glovo в Україні.

Нагадаємо:

5 липня стало відомо, що Uber призупинила запланований запуск доставки їжі у п'яти країнах Європи. За даними Financial Times, компанія відмовилася від цих планів на користь придбання Delivery Hero.