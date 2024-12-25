В Виннице построили вторую очередь "сухого" порта: уже отправили первый груз

В Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта - "Контейнерный Терминал Винница", который станет ключевым логистическим звеном для перевозок в центральной части Украины.

Об этом сообщил заместитель Винницкого городского головы Андрей Очеретный.

"Буквально вчера, в канун Рождества, состоялось первое контейнерное отправление груза в Одессу", - написал Очеретный.

По его словам, Группа "Лемтранс" инвестировала в этот объект более 15 млн долл. США. Речь идет о развитии соответствующей инфраструктуры - железнодорожных путей, контейнерной площадки, а также склада площадью более 4 тыс. кв. м..

Пропускная способность КТВ составляет около 20 тыс. TEU/год и рассчитана на перевозку таких товаров, как нишевые зерновые культуры и переливные грузы (в частности, масло).

Очеретный отметил, что с открытием этого порта в Виннице, который имеет удачное географическое расположение, увеличится количество экономических связей и возможностей для развития внешней торговли. И что благодаря таким площадкам Украина сможет вдвое больше экспортировать, чем импортировать.

Напомним:

В Виннице в сентябре 2024 года принял первые грузы "сухой порт", в строительство которого вложили $15 млн..

Речь идет о контейнерном терминале Винница, который группа "Лемтранс" (входит в SCM Рината Ахметова) построила в Виннице.