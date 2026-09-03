У "Сенс банку" обов'язки голови правління виконує його заступниця: що про неї відомо

Усі посадовці "Сенс банку", які є фігурантами справи, яку розслідує НАБУ відсторонені від виконання посадових обов'язків, обов'язки голови правління тимчасово виконує заступниця голови правління Олена Зубченко.

Про це повідомляє АТ "Сенс Банк".

"Усі посадові особи АТ "Сенс Банк", які є фігурантами матеріалів, оприлюднених НАБУ 19.08.2026, відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків та не мають доступу до управління банком. Стосовно голови правління суд визначив запобіжний захід у вигляді застави та поклав на нього певні обов'язки", – зазначили у банку.

У банку розповіли, що Олена Зубченко, яка взяла на себе обов'язки голови правління, має понад 20 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах. Зокрема, це робота у Приватбанку та Міністерстві фінансів України.

Олена Зубченко призначена на посаду заступниці Голови Правління Sense Bank з 23 липня 2023 року. У період 15.08.2023-19.02.2024, у зв'язку зі звільненням Голови Правління, була призначена виконуючою обов'язки Голови Правління .

Згідно з інформацією на сайті банку, Зубченко має понад 18-річний досвід успішної роботи в державному секторі, юридичній та банківській сферах.

Вона очолювала Департамент фінансової політики Міністерства фінансів України та була cленом ради Фонду розвитку підприємництва та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

З 2021 по 2022 роки працювала радником з юридичних питань та трансформації в АТ "ПриватБанк". В попередні роки обіймала посади члена наглядової ради у ДУ "Державна іпотечна установа" та ДУ "Офіс адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва".

Крім того, у 2020 році була директоркою з корпоративних, регуляторних та юридичних відносин у ПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Наразі "Сенс банк" продовжує працювати у штатному режимі, відповідно до законодавства, регуляторних вимог та внутрішніх документів, говориться у повідомленні.

"Сенс банк" продовжує безперебійну роботу та в повному обсязі виконує зобов'язання перед клієнтами і партнерами", – зазначено у повідомленні. Про подальші кроки банк повідомлятиме на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо:

Раніше у "Сенс банку" повідомили, що звільнити голову правління Олексія Ступака, як того вимагає Національний банк (НБУ), може тільки наглядова рада, яка не матиме кворуму доти, доки НБУ не погодить нових членів.

2 вересня Нацбанк визнав голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака таким, що не відповідає вимогам професійної придатності: уряд має звільнити його з посади.

Того ж дня ВАКС відмовився брати під варту голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака у справі "Форест Гамп" та призначив йому заставу у 15 млн грн.