У Росії – величезні черги на автозаправках

Російські автомобілісти стоять у великих чергах до автозаправок.

Про це пише низка регіональних російських ЗМІ.

"Останні дні автомобілісти в Приморському краї стикаються з незвичною картиною — довгі черги на заправках. Люди масово обговорюють можливий дефіцит пального, а ЗМІ повідомляють про проблеми в роботі найбільшої мережі регіону — "ННК-Приморнафтопродукт"", – пише newsinfo.ru.

При чому російські чиновники списують це на "сезоннг зростання попиту, який збігся з логістичними труднощами". Кажуть, що федеральна траса, якою здійснюються основні поставки від нафтобаз і НПЗ, частково перекрита через масштабний ремонт і рух бензовозів помітно сповільнився.

Перебої з постачанням пального виникли і у анексованому Криму виникли перебої з постачанням пального, зокрема бензину марки А-95, повідомив у ефірі телеканалу "Крим 24" призначений Москвою «глава» півострова Сергій Аксьонов.

Він пояснив, що дефіцит викликаний скороченням обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах і складнощами логістики, оскільки значна частина пального доставляється в регіон автомобільним транспортом.

При цьому він визнав, що повне відновлення ринку стане можливим лише після завершення війни проти України, пише The Moscow Times.

Також росіяни публікують у соцмережах відео черг на АЗС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що оптові ціни на бензин у Росії побили нові рекорди після серії атак БпЛА по нафтопереробних заводах. Внаслідок атак три ключові НПЗ припинили виробництво, що призвело до нестабільності на ринку пального.

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Вартість бензину марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тис. рублів (964,6 дол) за тону.

З 2 серпня Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "Роснефть", зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після атаки безпілотників.

