У Росії половина спецій виявилася підробкою

У половині продукції на російському ринку спецій і приправ знайшли небезпечні для здоров'я речовини: канцерогени, мутагени і токсини.

Про це повідомив Національний союз захисту прав споживачів (НСЗПС) із посиланням на лабораторні дослідження, пише The Moscow Times.

Організація зазначила, що на початку 2024 року загрозу становили лише кілька взятих на аналіз зразків, проте зараз їхня кількість різко зросла.

Наприклад, у продукції під брендами "Спайс майстер" (компанія "Сантус") і "Приправич" (компанія "Проксіма") допустимі норми канцерогенів було перевищено в 40 разів. Також у низці приправ виявили кишкову паличку.

У зв'язку з цим НСЗПП попросив уряд посилити контроль за обігом прянощів, посилити перевірку їхньої якості та запровадити мінімальні роздрібні ціни за аналогією з тютюновою та алкогольною продукцією.

Крім того, у спілці вважають, що Мінпромторг має обов'язково реєструвати у своєму реєстрі всіх постачальників сировини. Зараз виробництво і продаж прянощів регулюються наднаціональними технічними регламентами.

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