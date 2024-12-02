В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"

1 декабря в Польше недалеко от города Пневы на западе страны произошла утечка из нефтепровода «Дружба», которым нефть попадает на НПЗ в Германии.

Об этом пишет профильное издание enkorr.ua

Трубопроводный оператор PERN сообщил, что сразу прекратил перекачку нефти поврежденной нитью к заводам в Германии. Снабжение второй нитью продолжается, ее технические возможности полностью покрывают потребности клиентов в определенных объемах.

Сотрудники аварийных служб компании и Государственной пожарной службы огородили поврежденный участок и немедленно приступили к ремонтным работам. Место утечки было обнаружено в водопропускной трубе под национальной дорогой 92.

«Работы не повлияют на текущие поставки нефти и работу национальной дороги. Риск местных жителей отсутствует. Причины инцидента пока не известны и будут расследоваться внутренней комиссией, работающей в PERN», – отметили в компании.

Напомним, нефтепровод протяженностью более 5 тыс. км был построен для транспортировки российской нефти в страны Центральной и Западной Европы.

Он проходит через Беларусь в Польшу, Германию, Украину, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву и Латвию.

Как известно, летом Венгрия и Словакия заявили, что перестали получать нефть от «лукойла» из-за украинского запрета на транзит его ресурсов своей территорией.