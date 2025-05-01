Біг Тейсті зникне з McDonald's

Українське представництво McDonald's оголосило, що бургер Біг Тейсті незабаром зникне з меню ресторанів.

Про це компанія заявила у себе на сторінці в Instagram.

"Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - йдеться в дописі компанії.

У McDonald's поки не пояснили, чому вирішили прибрати бургер з меню. Водночас уточнили, що Біг Тейсті ще можна купити в ресторанах.

ЕП звернулась за коментар до McDonald's Україна. Там відповіли, що компанія постійно змінює меню та прагне робити його кращим для своїх клієнтів.

"Мережа адаптує його задля введення нових, ще більш цікавих пропозицій, які анонсуємо вже скоро", - повідомили у компанії.

Щодо повного виходу з меню, все буде залежати від кількості замовлень, тобто, як тільки на кухні закінчаться інгредієнти, то продажі "Біг Тейсті" зупиняться, додали у McDonald's Україна.

Нагадаємо:

McDonald’s оновлює 43 000 своїх ресторанів, впроваджуючи інноваційні технології, зокрема підключене до інтернету кухонне обладнання, автоматизовані автостоянки з використанням штучного інтелекту та інструменти для менеджерів.