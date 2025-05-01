Биг Тейсти исчезнет из McDonald's
Украинское представительство McDonald's объявило, что бургер Биг Тейсти вскоре исчезнет из меню ресторанов.
Об этом компания заявила у себя на странице в Instagram.
"Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы", - говорится в заметке компании.
В McDonald's пока не объяснили, почему решили убрать бургер из меню. В то же время уточнили, что Биг Тейсти еще можно купить в ресторанах.
ЭП обратилась за комментарий к McDonald's Украина. Там ответили, что компания постоянно меняет меню и стремится сделать его лучше для своих клиентов.
"Сеть адаптирует его для введения новых, еще более интересных предложений, которые анонсируем уже скоро", - сообщили в компании.
Что касается полного выхода из меню, все будет зависеть от количества заказов, то есть, как только на кухне закончатся ингредиенты, продажи "Биг Тейсти" остановятся, добавили в McDonald's Украина.
Напомним:
McDonald's обновляет 43 000 своих ресторанов, внедряя инновационные технологии, в частности подключенное к интернету кухонное оборудование, автоматизированные автостоянки с использованием искусственного интеллекта и инструменты для менеджеров.