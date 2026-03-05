У лютому Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 18,4 мільярда гривень

У лютому Міністерство фінансів перерахувало до місцевих бюджетів 18,4 мільярда гривень, як це і було передбачено держбюджеті.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"У лютому 2026 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у обсязі 18,4 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на лютий", – говориться у повідомленні.

Базова дотація склала 2,6 млрд грн (100 %), на додаткові дотації перераховано – 1,7 млрд грн (100 %).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 березня 2026 року становлять 113,1 млрд грн, що на 17,9 млрд грн більше ніж станом на початок 2026 року.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", – зазначає Мінфін.

Нагадаємо:

У січні 2026 року Міністерство фінансів перерахувало до загального фонду місцевих бюджетів 17,8 мільярда гривень, що становить 99,4% до передбачених із державного бюджету коштів на цей місяць.

Протягом 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 514 млрд грн, що на 63 млрд грн або на 14 % більше, ніж за 2024 рік.