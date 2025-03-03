Український бізнес підвищив оцінки результатів своєї діяльності: які драйвери

У лютому індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 46,9 порівняно з 41 у січні та 47,5 у лютому 2024 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів.

Водночас стримуючими чинниками залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси.

Підприємства промисловості найбільш оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки пожвавленню споживчого попиту та нарощенню виробництва. Секторальний індекс у лютому становив 50,2 (у січні 2025 року – 42, у лютому 2024 року – 48,3).

Підприємства торгівлі суттєво поліпшили оцінки щодо своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів. Показник становив 49,2 (у січні 2025 року – 40, у лютому 2024 року – 50,1).

Підприємства будівництва суттєво пом’якшили, але зберегли стримані оцінки щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, суттєве похолодання та дефіцит робочої сили. Індекс у лютому був на рівні 44,7 порівняно з 37,2 у січні 2025 року та 43,7 у лютому 2024 року.

Підприємства сфери послуг дещо поліпшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період. Показник становив 42,2 у лютому (у січні 2025 року – 41,1, у лютому 2024 року – 45,3).

Нагадаємо:

У січні 2025 року Індекс очікувань ділової активності знизився на 4.8 пунктів порівняно з груднем минулого року та становив 41, що відповідає рівню січня 2024 року.