"Нова пошта" запустила сортувальний хаб у балтійській країні

Компанія "Нова пошта" відкрила у Литві сортувальний хаб, який вже щодня обробляє понад 1000 відправлень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що хаб працює цілодобово та забезпечує доставлення по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

На території логістичного хабу також розташоване відділення, де можна відправити та отримати документи, посилки і вантажі до 1000 кг. Хаб відкрили у місті Каунас за адресою Studentų g. 16.

Загалом "Нова пошта" має у Литві понад 650 точок сервісу.

Нагадаємо:

9 травня "Нова пошта" вимушено закриває відділення №2 – останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.