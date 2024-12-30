У Києві протизсувні споруди збудує фірма, пов'язана з бізнес-партнером Єрмака – Наші гроші

КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" КМДА 9 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Спецтехніка 2017" будівництво протизсувних споруд у Солом’янському районі за 115,08 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші", з посиланням на «Прозорро».

До кінця 2025 року по вулиці Нововокзальній, 21 повинні влаштувати буронабивні палі, ростверки, водовідведення та металеву огорожу, а також укріпити схили і благоустроїти територію. Підготовка передбачає знесення зелених насаджень: звалювання 192 дерев і зрізання рідкого чагарника і дрібнолісся на 0,699 га.

Як пише видання, у підсумковій відомості ресурсів ціни вагомих позицій, імовірно, вказані з доставкою, бо у стовпчику доставки стоять прочерки. Це не дозволяє точно порівняти їх з ринком.

Приміром, рослинну землю врахували по 1 110 грн/куб. м. Фірма "КБС" пропонує чорнозем по 766 грн/куб. м, "Ектабуд" – від 400 грн/куб. м, "БМС логістік" – по 400-450 грн/куб. м без доставки, що від третини до 2,5 раза дешевше.

Щебінь фракції 10-20 мм вписали по 1 389 грн/куб. м. За даними ДП "НІРІ", у жовтні його середня ціна по Україні складала 787 грн/куб. м. "Еxpress-tehbud" продає його по 385 грн/ куб. м, а "Сementstroy" – по 488 грн/куб. м. Це в 1,5-3,5 раза дешевше, але без доставки.

Деякі вагомі позиції все ж мають дані щодо доставки. Ціни по них ринкові або близькі до ринку.

Дорожчими конкурентами були ТОВ "Основа", яке відоме зокрема як будівельник музею "Меморіал жертв Голодомору", і ТОВ "Укрбуд-Проект-Реконструкція" Давіда Кізіменка.

Нині "Спецтехніка 2017" з Київщини належить столичному АТ "ЗНВКІФ "Скілінг" Сергія Крисевича та Юлії Богатирьової, а керує нею Валентин Бездольний. Як пише «КиївВлада», ця фірма є офіційно заявленим генпідрядником із будівництва офісного центра на вулиці Академіка Філатова, 5 на Печерську, яке видання пов’язує з оточенням Вадима Столара.

До 2022 року фірмою володів В’ячеслав Косов, а до 2021 року – Володимир Федосенко.

За даними «Bihus.Info» і «КиївВлади», у 2018-2020 роках членом наглядової ради фонду «Скілінг» був Артем Колюбаєв, бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака.

“Артем Колюбаєв по життю є кінопродюсером. Але широкому загалу став відомий не завдяки своїм фільмам, а партнерством з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України. Також прізвище Колюбаєва фігурувало у низці компаній, пов’язаних з Вадимом Столаром, забудовником та народним депутатом з ОПЗЖ”, - написав редактор “Наших грошей” Юрій Ніколов.

Фонд "Скілінг" є співзасновником ТОВ "Смерековий гай", ТОВ "Укркарт-Еквайр", ТОВ "Торговий дім «Каскад" і ТОВ "Стандарт ван 190". Крисевича і Богатирьову пов’язували з бізнесменом Юрієм Косюком. Крисевич був співзасновником ТОВ "Зерносвіт Деражня" до того, як воно стало через СТОВ "Агрокряж" належати Косюку. Богатирьова співволодіє ТОВ "Т Енд Т Трейд Україна", яке стало засновником ТОВ "ДКХП Трейд" після ПрАТ "МХП" Косюка.

КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» очолює Юрій Власенко.

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