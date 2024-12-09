"Укрпошта" замовила автоперевезення оточенню екс-заступника мера Харкова

ОАО "Укрпошта" наприкінці листопада за результатами тендерів уклала дві угоди з ПрАТ "АТП 16329" на послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом на 279,85 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

У цих тендерах вийшов різний результат. Для отримання угоди розміром 170,88 млн грн "АТП" впало на 9% від очікуваної вартості. Тут було ще два конкуренти.

Столицьке ТОВ "Юнайтед Транспорт Сервіс" Іллі Горбатенка та ТОВ "Саноіл" із Харківської області, власниками якого є Сергій П'ятак і Станіслав Гузієнко.

У другому тендері, крім переможця, брали участь київські компанії "Кіт-Карго" Віталія Масюка, "Бізнес Протекшн" Андрія Єлізарова, а також уже згадана "Юнайтед Транспорт Сервіс" Іллі Горбатенка.

За даними аналітичної системи "YouControl" основним акціонером харківського "АТП 16329 " є ТОВ "Авто-Ові" Лідії Жорник, Валерія Дробушка, Інни Михайлівни Руденко та Інни Опанасівни Руденко.

Остання є матір'ю Андрія Руденка, який до квітня 2024 року обіймав посаду заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова з питань забезпечення життєдіяльності міста.

"АТП 16329"входить до бізнес-групи сім'ї Руденків (мати - Інна Руденко, донька - Світлана Гладких), яка діє в сферах будівництва, торгівлі, транспорту та видобутку піску. До складу групи також входять ТОВ "А.І.Р.", ТОВ "Сосновка" та ПП "Інформаційно-копірайтинговий центр "Інформ-Бюро".

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Нагадаємо:

Компанія "Нова пошта" наступного року розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.