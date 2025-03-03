У київських багатоповерхівках замінять вікна та двері за 65 мільйонів: ціни - завищені

Управління ЖКГ Деснянської РДА Києва 20 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл" заміну вікон та дверей житлових будинків за 64,67 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч мають виконати роботи у 38 будинках по вулицях Кубанської України, Космонавта Поповича, Олександри Екстер, Оноре де Бальзака та інших. Договірна ціна є твердою.

Найбільша сума 26,97 млн грн припадає на металопластикові віконні блоки по 7 800 грн/кв. м. У документації зазначено лише один параметр – приведений опір теплопередачі 0,9 кв. м·К/Вт (що дорівнює 0,9 кв. м·С/Вт).

За даними з відкритих джерел від нього чітко підпадають лише вікна з профільною системою Osnova Premium. Фірма "Віконно-дверні технології" пропонує одностулкові вікна з цього профілю і найдорожчим двокамерними мультифункціональним склопакетом з аргоном по 7 010 грн/кв. м, двостулкового – 5 893 грн/кв. м, тристулкового – 5 290 грн/кв. м, а французький балкон обійшовся в 2 851 грн/кв. м.

Сайт "Вікна Недорого Київ" за січневим прайсом пропонує такі вікна по 2 972-3 265 грн/кв. м, а "Окна ЮА" – по 4 046 грн/кв. м. Це принаймні вдвічі дешевше від кошторисної ціни.

Вхідні двері з металопластику заклали у кошторис по 9 000 грн/кв. м. Двері з профілю Osnova Premium обійшлись би у 6 870 грн/кв. м. "Маркет дверей" пропонує популярні металопластикові двері за 6 969 грн/кв. м, а сайт "Okna.ua" – по 4 214–8 656 грн/кв. м.

Доводчик Gaze TS1500 вписали по 3 896 грн/компл. Кошторисній ціні відповідають тільки доводчики в срібному кольорі по 3 840 грн та 3 995 грн. Простіші кольори "Світ Замків" продає по 1 875-1 973 грн/компл., а "Замок.Укр" – по 1 952-3 335 грн.

З урахуванням відсутності точних характеристик потенційна переплата може коливатися від 4 до 24 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Анонімні учасники скаржилися на дискримінацію, зокрема на високі вимоги до досвіду та фінансової спроможності. За словами аноніма, тільки одна фірма в Києві має такі обороти.

Замовник не визнав наявності дискримінаційних умов і продовжив закупівлю на старих умовах. Переможець підтвердив досвід 65 договорами.

Столичною "БК "Мега Стайл" володіє та керує Андрій Козярівський.

Фірма фігурує у низці кримінальних проваджень. У січні 2024 року ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за заявою ГО «Центр протидії корупції» щодо можливої змови під час проведення закупівель за завищеними цінами на будівельні матеріали між посадовими особами фірми та Управління освіти Оболонської РДА в місті Києві.

Нагадаємо:

Департамент регіонального розвитку КМДА 21 лютого уклав угоду вартістю 223,68 млн грн з ТОВ "Бцремсервіс" на капітальний ремонт хірургічного корпусу обласного онкологічного диспансеру, розташованого по вулиці Багговутівській у Києві.