В киевских многоэтажках заменят окна и двери за 65 миллионов: цены - завышены

Управление ЖКХ Деснянской РГА Киева 20 февраля по результатам тендера заказало ООО "Строительная компания "Мега Стайл" замену окон и дверей жилых домов за 64,67 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

В этом году должны выполнить работы в 38 домах по улицам Кубанской Украины, Космонавта Поповича, Александры Экстер, Оноре де Бальзака и других. Договорная цена является твердой.

Наибольшая сумма 26,97 млн грн приходится на металлопластиковые оконные блоки по 7 800 грн/кв. м. В документации указан только один параметр - приведенное сопротивление теплопередаче 0,9 кв. м-К/Вт (что равно 0,9 кв. м-С/Вт).

По данным из открытых источников под него четко подпадают только окна с профильной системой Osnova Premium. Фирма "Оконно-дверные технологии" предлагает одностворчатые окна из этого профиля и самым дорогим двухкамерным мультифункциональным стеклопакетом с аргоном по 7 010 грн/кв. м, двухстворчатые - 5 893 грн/кв. м, трехстворчатые - 5 290 грн/кв. м, а французский балкон обошелся в 2 851 грн/кв. м.

Сайт "Окна Недорого Киев" по январскому прайсу предлагает такие окна по 2 972-3 265 грн/кв. м, а "Окна ЮА" - по 4 046 грн/кв. м. Это по крайней мере вдвое дешевле сметной цены.

Входные двери из металлопластика заложили в смету по 9 000 грн/кв. м. Двери из профиля Osnova Premium обошлись бы в 6 870 грн/кв. м. "Маркет дверей" предлагает популярные металлопластиковые двери по 6 969 грн/кв. м, а сайт "Okna.ua" - по 4 214-8 656 грн/кв. м.

Доводчик Gaze TS1500 вписали по 3 896 грн/компл. Сметной цене соответствуют только доводчики в серебряном цвете по 3 840 грн и 3 995 грн. Более простые цвета "Світ Замків" продает по 1 875-1 973 грн/компл., а "Замок.Укр" - по 1 952-3 335 грн.

С учетом отсутствия точных характеристик потенциальная переплата может колебаться от 4 до 24 млн грн.

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не подался.

Анонимные участники жаловались на дискриминацию, в частности на высокие требования к опыту и финансовой состоятельности. По словам анонима, только одна фирма в Киеве имеет такие обороты.

Заказчик не признал наличия дискриминационных условий и продолжил закупку на старых условиях. Победитель подтвердил опыт 65 договорами.

Столичной "БК "Мега Стайл" владеет и руководит Андрей Козяривский.

Фирма фигурирует в ряде уголовных производств. В январе 2024 года ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции" относительно возможного сговора при проведении закупок по завышенным ценам на строительные материалы между должностными лицами фирмы и Управления образования Оболонской РГА в городе Киеве.

Напомним:

Департамент регионального развития КГГА 21 февраля заключил соглашение стоимостью 223,68 млн грн с ООО "Бцремсервис" на капитальный ремонт хирургического корпуса областного онкологического диспансера, расположенного по улице Багговутовской в Киеве.