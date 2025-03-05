У Бучі зупинятимуть поїзди далекого сполучення

"Укрзалізниця" додасть двом поїздам зупинку в Бучі Київської області, щоб вивчити пасажиропотік.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

З 20 березня 2025 року два поїзди робитимуть зупинку на станції Буча:

Флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс"

Прибуття до Бучі – 23:15

Відправлення – 23:17

Поїзд №29/30 Ужгород – Київ

Прибуття до Бучі – 06:37

Відправлення – 06:39

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з центрального вокзалу Києва, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо:

Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським й отримав назву "Гуцульщина".