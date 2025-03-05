У Бучі зупинятимуть поїзди далекого сполучення
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"Укрзалізниця" додасть двом поїздам зупинку в Бучі Київської області, щоб вивчити пасажиропотік.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
З 20 березня 2025 року два поїзди робитимуть зупинку на станції Буча:
Флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс"
- Прибуття до Бучі – 23:15
- Відправлення – 23:17
Поїзд №29/30 Ужгород – Київ
- Прибуття до Бучі – 06:37
- Відправлення – 06:39
"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з центрального вокзалу Києва, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", - йдеться в повідомленні компанії.
Нагадаємо:
Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським й отримав назву "Гуцульщина".