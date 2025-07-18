В Беларуси будут штрафовать магазины, где в наличии не окажется картофеля.

Об этом пишет мониторинговая платформа EastFruit.

"На Национальном интернет-портале опубликован закон, который вводит наказание за отсутствие картофеля. 12 июля 2025 года его подписал Александр Лукашенко. Магазины, где в наличии не окажется картофеля, будут штрафовать", пишет EastFruit.

Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования и вводит штрафы от 5 до 200 базовых величин (в этом году это 210-8400 рублей) за непоставку или недопоставку плодоовощной продукции из стабилизационных фондов.

Месяц назад Лукашенко подписал "антидефицитный" указ, дающий право торговым сетям брать льготные кредиты под 3% годовых, чтобы авансом заплатить за еще невыращенные овощи - картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки, - которые должны быть в торговле в межсезонный период.

Для картофеля, моркови и свеклы это период с 15 ноября по 31 мая, для капусты, лука и яблок - с 15 ноября по 30 апреля.

Указ обязывал поставщиков и магазины обеспечить наличие этих овощей и яблок в межсезонный период. Иначе - "ответственность в соответствии с законодательными актами".

"По мнению Лукашенко, картофель в Беларуси исчезал из-за того, что владельцы торговых сетей намеренно скрывали его, чтобы показать неэффективность управления Лукашенко, но "силовики с наручниками сумели преодолеть кризис", - говорится в публикации.

"Предприниматель, ведущий программы "Атмосфера" на "Белсате" Александр Кнырович считает, что в этом "нет никакой экономической целесообразности, кроме того, что это снова вбрасывание денег в сельское хозяйство, которое уже сожрало несколько десятков миллиардов долларов". Другие эксперты также говорят, что не могут комментировать штрафы за отсутствие картофеля без смеха", - сообщает EastFruit.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия и Беларусь сталкиваются с серьезными проблемами на рынке картофеля, который является основным продуктом питания для местных потребителей.

Цены достигли рекордных уровней и продолжают расти. Оба диктатора обеспокоены, поскольку картофель традиционно был одним из самых дешевых источников калорий для местных потребителей, особенно для бедных слоев населения

Ранее сообщалось, что ограничения, которые Лукашенко ввел в октябре 2022 года, должны были сдержать инфляцию и сделать продукты более доступными. Но результат был противоположный: фермеры потеряли мотивацию выращивать картофель, потому что это стало нерентабельно.

Из-за дефицита и резкого роста цен на картофель, Россия начала покупать его у Монголии, которая "веками возила картофель из России".

В России даже уволили замглавы Минсельхоза из-за резкого взлета цен на овощи и другие продукты питания. Картофель к концу мая подорожал в России на 173% год к году - это максимум за 23 года доступной официальной статистики.