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У акваторії Ізмаїльського порту розпочали днопоглиблення

Андрій Муравський — 24 червня, 12:56
У акваторії Ізмаїльського порту розпочали днопоглиблення

Філія "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" розпочала роботи з експлуатаційного днопоглиблення в акваторії морського порту Ізмаїл.

Про це повідомляє АМПУ.

Роботи проводяться в операційній зоні причалів на ділянках, де необхідно відновити проєктні глибини для забезпечення безпечного заходу суден, проведення вантажних операцій та забезпечення можливості задіяння максимальних осадок суден та суднових партій.

У морській адміністрації зазначають, що порт Ізмаїл відіграє важливу роль у роботі українського Дунайського кластеру. Підтримання належних глибин біля причалів є необхідною умовою для безпечного судноплавства, ефективної обробки вантажів та стабільної роботи портової інфраструктури.

До виконання робіт залучено флот філії "Дельта-лоцман", зокрема буксир "Айдар", шаланду КШ-2 та промірний катер "Іван Коваль". Також використовується грейферний плавкран, залучений на умовах тайм-чартеру.

Протягом усього періоду днопоглиблення фахівці здійснюватимуть контроль глибин та моніторинг стану акваторії. Завершити роботи планується протягом двох місяців.

Нагадаємо:

У 2025 році дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ було перевантажили понад 8,9 млн тонн вантажів.

Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила турецькій Onur Marine Gemi днопоглиблення на 45,90 млн грн без ПДВ.

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