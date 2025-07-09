У Агентстві відновлення – новий керівник закупівельної організації

У Агентстві відновлення завершився фінальний етап добору на посаду керівника Централізованої закупівельної організації (ЦЗО).

Про це Агентство відновлення повідомляє у Telegram.

"Голова Агентства провів співбесіди з претендентами, рекомендованими робочою групою, та ухвалив рішення щодо кандидата, який має очолити ЦЗО. Ним став Володимир Левкович. Це фахівець у сфері інфраструктурного менеджменту, публічних закупівель та права з понад 15-річним досвідом", – говориться у повідомленні.

Повідомляється, що Володимир Левкович здобув дві вищі освіти - в Івано-Франківському національному університеті та Київському університеті економіки та права КРОК, має освітні ступені магістра права та магістра фінансів. Він реалізував державні та міжнародні проєкти (USAID, ЄБРР, МБРР), зокрема, має досвід у бізнесі, юриспруденції, консалтингу, а також у публічному секторі.

"Невдовзі, відповідно до вимог законодавства, щодо переможця розпочнеться спецперевірка, за результатами якої буде рішення про призначення та укладено строкову угоду", – додає агентство.

ЦЗО Агентства відновлення створена постановою Кабміну на початку квітня 2025 року. Концепцію ЦЗО для агентства розробляли спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI).

Раніше агентство повідомляло, що співбесіди з робочою групою пройшли п’ятеро кандидатів, що супроводжує відбір керівника Централізованої закупівельної організації. Претенденти представили своє бачення розвитку ЦЗО, поділилися мотивацією та відповіли на практичні запитання щодо управління закупівлями.