У 2026 бізнес очікує 46 гривень за долар та покращення від ШІ-інструментів – опитування

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), становить 46 гривень за долар.

Про це повідомила в ЄБА, посилаючись на результати опитування асоціації "Прогнози бізнесу на 2026 рік".

Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/$, а у 2024 році – 41 грн/$.

Цьогорічне дослідження демонструє переважно позитивну динаміку розвитку бізнесу у 2026 році – на це вказують 55% опитаних компаній.

Минулого року позитивну динаміку очікували 53% керівників. Близько третини, а саме 30% бізнес-лідерів не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку.

29% опитаних компаній-членів Асоціації будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року. Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.

Три чверті учасників опитування, а саме 74% компаній планують застосовувати ШІ-інструменти для оптимізації або підвищення ефективності роботи у своїй компанії у 2026 році. Це свідчить про зростаючу роль штучного інтелекту та процесів автоматизації в операційних процесах компаній, що може бути частковою відповіддю на проблему нестачі кадрів.

Здебільшого компанії застосовуватимуть ШІ-інструменти для навчання, підвищення ефективності аналітичної роботи, полегшення рутинних завдань, планування закупівель та продажів, а також в маркетингу, обліку, комунікації з клієнтами тощо.

Топ пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік дещо оновився.

До традиційних пунктів, важливих для бізнесу, як-то боротьба з корупцією (60%), необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права (54%), забезпечення макроекономічної стабільності (35%), додався пункт – виконання зобов’язань України в рамках статусу кандидата на вступ до ЄС (36%).

"Така зміна підкреслює важливість євроінтеграційного курсу не тільки для українського суспільства, але й бізнесу, що працює в Україні", - йдеться в повідомленні.

