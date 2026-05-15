Банки України показали актуальний курс валют на 15 травня

Банки оновили курси валют на 15 травня: середній євро за добу збільшився на 2 копійки, до 51,87 грн, долар - на 2 копійки 44,21 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,75 - 44,21 грн (на 14 травня - 43,75 - 44,19 грн);

Євро - 51,20 - 51,87 грн (на 14 травня - 51,25 - 51,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,57 - 44,17 грн;

Ощадбанк - 43,80 - 44,15 грн;

Укрсиббанк - 43,70 - 44,25 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,75 - 44,17 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн;

Ощадбанк - 51,35 - 51,80 грн;

Укрсиббанк - 51,10 - 51,95 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,72 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У п'ятницю, 15 травня, офіційний курс євро зменшиться на 7 копійок до 51,43 грн.