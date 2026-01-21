У 2025 році видатки держбюджету зросли на 20%

За 2025 рік загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 4,19 трлн грн, що на 697,2 млрд грн, або на 20% більше ніж за минулий рік. У тому числі у грудні було витрачено 649,9 млрд гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за 2025 рік становили 2,67 трлн грн або 63,8% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у грудні було витрачено 445,7 млрд гривень.

"Всі пріоритетні видатки України, включаючи оборону, безпеку та соціальні зобов'язання, були повністю профінансовані на кінець 2025 року", – говориться у повідомленні.

Так, 1,55 трлн грн спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та ін.).

У тому числі у грудні – 152,2 млрд грн (36,9%) від загального обсягу видатків, витрачених за 2025 рік (проти минулого року зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%);

Ще 659,6 млрд грн – на соціальне забезпечення (зокрема, виплату пенсій і допомоги, стипендій, допомоги сім'ям з дітьми та ін.) (у грудні – 76,9 млрд грн) або 15,7% від загального обсягу видатків, що на 89,5 млрд грн або на 15,7% більше проти минулого року.

Ще 677,1 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у грудні – 158,6 млрд грн) або 16,2% від загального обсягу видатків.

Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) пішло 594,8 млрд грн (у грудні – 160,7 млрд грн) або 14,2% від загального обсягу видатків.

Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України, забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, а також на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

На обслуговування державного боргу 361,6 млрд грн (у грудні – 41,7 млрд грн) або 8,6% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%).

Ще 188,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у грудні – 15,2 млрд грн) або 4,5% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 10,8 млрд грн, або на 6,1%).

За оперативними даними Державної казначейської служби, за 2025 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн гривень.

Нагадаємо:

Минулого року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. Внутрішній ринок ОВДП – друге за обсягом джерело фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податків. Це на 13,4% більше, ніж у 2024 році.

Пенсійний фонд України у 2025 році спрямував на пенсійні та інші соціальні виплати 939,5 млрд грн, на майже 10% більше, ніж у попередньому році.